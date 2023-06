Gemüse-Spieße à la Robert Buchberger

Wer beim Grillen nur an Steaks und Würste denkt, kann in der Sommerküche noch so einiges entdecken. Ein Grillspieß lässt sich zum Beispiel auch ganz ohne Fleisch, dafür mit umso mehr buntem Gemüse und frischen Kräutern zubereiten.