4 Personen

Krenschaumsuppe

3 Zwiebel

100 Gramm Butter

½ Sellerieknolle

150 ml Wermuth

100 ml Weißwein

1 1/2 l Rindssuppe

3 Lorbeerblätter

100 g Schweinsschwarte vom Geselchten

200 ml Schlagobers

Salz

Pfeffer

Kren nach Belieben

Zwiebel schälen und fein hacken, in Butter glasig anschwitzen. Sellerie schälen, würfelig schneiden und leicht mit anschwitzen. Mit Wermuth und Weißwein ablöschen, einreduzieren lassen und mit der Rindssuppe aufgießen. Schweineschwarte und Lorbeerblätter hinzufügen und leicht köcheln lassen. Schlagobers hinzufügen und mit Pfeffer und Salz würzen. Mit dem Stabmixer mixen. Kren nach belieben hinzufügen. Achtung, jetzt nicht mehr kochen lassen. Durch ein Sieb passieren.

Topinamburkrapferl

300 g Topinambur

150 g Kochwasser

180 g Rindssuppe

4 g Salz

2 Eier

240 g Mehl

30 g Musstärke

Isi-Flasche

Öl zum Backen

Topinambur in gesalzenem Wasser weichkochen. Danach halbieren, schälen und mit Kochwasser, Rindssuppe, Salz und Eier verrühren, bis eine glatte Masse entsteht. Mehl und Maisstärke unterrühren. Danach über ein feines Sieb in eine Isi-Flasche füllen und mit zwei Isi-Patronen aufschäumen. Mindestens vier Stunden im Kühlschrank stehen lassen. Öl in einer Pfanne auf 180 Grad erhitzen. Die Topinambur-Masse auf einen tiefen Löffel oder kleinen Schöpfer spritzen, ins Öl tauchen und goldbraun frittieren.

Anrichten

Krensuppe aufmixen/aufschäumen. Fein geschnittenes Wurzelgemüse in der Mitte vom Teller anrichten, Suppe angießen. Topinamburkrapferl auf einem separaten Teller mit Kernöl-Mayonnaise und Kren garnieren.