Creme

500 g Mascarpone

100 g Dotter

125 g Zucker

25 g Vanillezucker

300 g Sahne

etwas Rum oder Amaretto

Zubereitung

Dotter mit Zucker und Vanillezucker steif schlagen. Mascarpone einrühren. Die Sahne steif schlagen und vorsichtig unterheben.

Biskuit

6 Eier

120 g Zucker

150 g Mehl

2 EL Espresso

2 EL Öl

Zubereitung

Eier mit Zucker und Espresso schaumig rühren. Mehl einsieben. Öl vorsichtig unterheben. Ein Blech mit Backpapier auslegen und die Masse einfüllen. Bei 180 °C Umluft 15 Minuten backen.

Brombeergel

250 g Brombeeren

70 g Zucker

10 g Agar-Agar

Zubereitung

Brombeeren mit Zucker aufkochen, mixen und passieren. Das Agar-Agar in das Brombeerpüree rühren und aufkochen. Erkalten lassen und mit einem Mixstab oder Standmixer fein pürieren.

Biskuit in Kaffee tränken und mit der Creme in einem Glas oder in einer Auflaufform schichten. Durchkühlen lassen und mit dem Brombeergel und frischen Brombeeren garnieren.