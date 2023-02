Für 4 Personen

Fisch

1 Filet von der Kaiserforelle

2 El Butter

Olivenöl

Salz

Pfeffer

je ein Zweig Rosmarin und Thymian

Die Kaiserforellefilets von etwaigen Gräten entfernen und portionieren.

Olivenöl in einer Pfanner erhitzen und die Fischfilets auf der Hautseite anbraten.

Diese nach ca. 2 Minuten wenden, die Hitze reduzieren und auf der Fleischseite unter zugabe der Butter und der Kräuter fertigbraten.

Würzen und anrichten.

Fenchel

2 Stk Fenchel

15 g Fenchelsamen

Schuss Prosecco

2 El Butter

Olivenöl

300 ml Gemüsefond oder leichte Rindsuppe

Salz

Pfeffer

Das Backrohr auf 160°C vorheizen.

Den Fenchel waschen und putzen, danach Achteln.

Das Olivenöl und die Butter in einem Bräter erhitzen, den Fenchel auf allen Seiten leicht anbraten, mit Fenchelsamen, Salz und Pfeffer würzen.

Mitt Prosecco ablöschen und mit Gemüsefond auffüllen. Im vorgeheizte Backrohr für ca. 20 - 30 Minuten schmoren.

Herausnehmen, leicht auf Küchenpapier abtupfen und anrichten.

Proseccoschaum

1 Karotte

1 Zwiebel

1/2 Fenchel

1/4 Sellerieknolle

5 g Anis

5 g Fenchelsamen

10 g Salz

5 g Peffer, schwarz ganz

Schuss Pernod

1/8 l Prosecco

250 g Sahne

100 g Butter

10 g Maizena

Karkassen der Kaiserforelle

Olivenöl

Das Gemüse waschen, putzen und in Daumengroße Würfel schneiden. Die Karkassen der Kaiserforelle unter fließendem kalten Wasser abspülen. Das Gemüse ohne Farbe anbraten alle Gewürze kurz mitrösen. Mit dem Pernod und dem Prosecco ablöschen und mit 500 ml kaltem Wasser auffüllen.

Die Fischkarkassen hinzugeben und mit mäßiger Hitze langsam zum kochen bringen. Für ca. 30 Minuten leicht köcheln lassen und dann abseihen. Die Sahne hinzugeben und wieder aufkochen lassen. Mit Maizena abbinden und vom Herd nehmen.



Die kalte Butter in Würfel schneiden und zur Sauce hinzugeben. Mit einem Stabmixer emulgieren. Den so entstandenen Schaum anrichten.

Der Rest der Sauce in Rexgläser füllen. Diese ist im Kühlschrank 2 Wochen lagerbar.

Fenchel-Safran-Kruste

2 Stk Fenchel

1 Zwiebel

200 ml Gemüsefond

Salz

Pfeffer

Safran

Fenchel und Zwiebel in mittelgroße Stücke schneiden und anbraten.

Mit Gemüsefond aufgießen und mit Salz Pfeffer und Safran würzen.

Den Fenchel sehr weich kochen, abseihen und fein mixen.



400g weiche Butter

300g Safran Fenchelpüree

300g Brösel

15g geröstete Fenchelsamen

Alle Zutaten vermengen in eine Frischhaltefolie einwickeln und kühlstellen. Fisch vor dem Anrichten damit gratinieren.