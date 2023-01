Zutaten

650 g Wildfleisch würfelig geschnitten

65 g Speck kleinwürfelig geschnitten

ca. 130 g Wurzelgemüse kleinwürfelig geschnitten

65 g Erdäpfel kleinwürfelig geschnitten

1 Zwiebel fein gehackt

1 EL Öl

1 EL Tomatenmark

1 EL Ribiselgelee oder Preiselbeeren

Salz, Pfeffer, Lorbeer, Wacholder, Thymian, Prise Kardamon

160 ml Rotwein

330 ml Wildsuppe

160 g Linsen

Zubereitung

Speck in wenig Öl anbraten, Zwiebel und Wurzelgemüse anrösten. Danach Tomatenmark dazugeben und kurz mitrösten. Ribiselgelee oder Preiselbeeren dazugeben, mit Rotwein und Suppe aufgießen und aufkochen.

Fleisch extra in Öl kurz anbraten, würzen und mit den Linsen, dem Fond beifügen. 15 Minuten am Herd ziehen lassen und in der Kochkiste ungefähr 2 Stunden fertig garen.