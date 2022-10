Zutaten für 4 Personen bzw 8 Arancini

300 g gekochter steirischer Reis

1 TL Safranfäden

50 g Butter

100 g Schafkäse

2 EL Kernöl

1 große violette Süßkartoffel

300 g Kürbis (Langer von Neapel oder Hokkaido)

1 Bio-Zitrone

3 Eier

100 g Mehl

100 g Semmelbrösel

1 l Öl zum Frittieren

Pfeffer

Kräuter-Salz

Blattsalate

1 Apfel

1 gekochte rote Rübe

Kernöl

Essig

Zubereitung

Zuerst die Süßkartoffel und den Kürbis schälen und in Würfel schneiden. In zweiTöpfen (violette Süßkartoffel färbt sehr stark) im kochenden Wasser weichkochen. Mit dem Mixstab Schafkäse mit Kernöl vermengen.

Die Butter mit den Safranfäden in der Pfanne schmelzen lassen und danach unter den gekochten Reis mischen. Die Hälfte vom weichen Kürbis ebenfalls unter den Reis mischen und durchkneten bis sich die Masse gut formen lässt. Falls die Masse nicht gut hält, kann man etwas Mehl mit einkneten. Mit Kräuter-Salz, Pfeffer und dem Abrieb einer Biozitrone abschmecken.

Für die Füllung die übrigen Kürbiswürferl, Süßkartoffelwürfel und Schafkäse bereit stellen. Die Reismasse nun in 8 Portionen teilen und portionsweise in der Hand flachdrücken. In der Mitte mit Süßkartoffelwürfel, Schafkäse oder Kürbiswürferl füllen und zu Kugeln formen.

Die Kugeln werden anschließend mit Mehl, Ei und Semmelbrösel klassisch paniert und bei 170 grad in Öl frittiert bis sie schön goldbraun sind.

Dazu passt ein herbstlicher Blattsalat mit Apfel, Radicchio, roter Rübe, Kräutern und Kernöl, Apfel-Balsamico Essig.