Zutaten

Portionen: 4

Für das Pulled Pork

1 kg Schweinerücken (ohne Knochen)

250 ml Orangensaft

250 ml Gemüsefond

3 EL Vollrohrzucker

2 EL Estragonsenf

1 1/2 EL Paprikapulver (geräuchert, mild)

1 TL Meersalz

1 TL Pfeffer (aus der Mühle)

1 TL Kreuzkümmel (gemahlen)

1 TL Knoblauch (getrocknet)

1 TL Cayennepfeffer (gemahlen)

Für die BBQ-Sauce

1 Knoblauchzehe

50 ml Apfelessig

200 ml Apfelsaft

200 g Tomatenketchup

1 EL Sojasauce

1 TL Worcestersauce

4 EL Ahornsirup

1 1/2 TL Paprikapulver (geräuchert)

etwas Whiskey (oder Gin)

Für das Gröstl

7 Erdäpfel (groß, festkochend)

3 Schalotten

1 EL Butterschmalz

1 Prise Kreuzkümmel (gemahlen)

Meersalz

Pfeffer (aus der Mühle)

1/2 Bund Petersilie

Für die Salsa Verde

1/2 Bund Petersilie

1 Bund Basilikum

1 Bund Minze

1 TL Kapern

2 Essiggurkerl

1 TL Anchovis

1 TL Estragonsenf

3 EL Rotweinessig

10 EL Olivenöl

1 Prise Kreuzkümmel (gemahlen)

Meersalz

Pfeffer (aus der Mühle)

Zubereitung

Für das Pulled Pork die trockenen Zutaten (außer dem Zucker) sowie den Senf für die Marinade vermischen und kräftig in den Schweinerücken einmassieren. In einen Gefrierbeutel oder in doppelt gelegte Frischhaltefolie wickeln und im Kühlschrank für 24 Stunden marinieren.

Fleisch etwa eine Stunde vor der Zubereitung aus dem Kühlschrank nehmen, auf ein Gitter legen und mit einem Bratenthermometer versehen.

Backrohr auf 110 °C Ober/Unterhitze vorheizen.

Orangensaft, Gemüsefond und Zucker in eine Auflaufform geben und unter das Gitter mit dem Fleisch im Backrohr platzieren. Ab einer Kerntemperatur von ca. 65 °C (nach ca. nach 3 Stunden) das Fleisch alle 30-40 Minuten mit dem Sud in der Form unter dem Schweinerücken bepinseln.

Wenn die Kerntemperatur 85-88 °C erreicht hat, das Backrohr ausschalten und das Fleisch herausnehmen. In Alufolie einwickeln, zurück in das Backrohr geben und für ca. eine Stunde rasten lassen.

Für die BBQ-Sauce Knoblauch fein hacken, mit den restlichen Zutaten (außer Paprikapulver und Alkohol) vermischen, aufkochen und für ca. 25 Minuten köcheln lassen. Danach mit den restlichen Zutaten abschmecken und zur Seite stellen.

Für das Gröstl die Erdäpfeln mit der Schale in reichlich Salzwasser weichkochen. Ein wenig auskühlen lassen, schälen und in nicht zu dünne Scheiben schneiden. Schalotten schälen und in feine Streifen schneiden. Petersilie waschen, die Blätter zupfen und ebenfalls in feine Streifen schneiden.

Erdäpfelscheiben in etwas Butterschmalz goldgelb anbraten, Schalotten hinzufügen, mit Salz, Pfeffer und Kreuzkümmel abschmecken. Zum Schluss die geschnittene Petersilie dazugeben.

Für die Salsa Verde alle Zutaten fein hacken und mit Senf, Essig, Olivenöl, Salz und Pfeffer abschmecken.

Den Schweinerücken auspacken, auf ein Brett legen und mit zwei Gabeln auseinanderzupfen. Mit dem Saft aus der Tropftasse und ca. 2/3 der BBQ-Sauce marinieren. Das Pulled Pork sollte nicht in der Sauce schwimmen, aber saftig sein.

Gröstl auf einem großen Teller anrichten, darauf das Pulled Pork verteilen. Mit Salsa Verde und etwas BBQ-Sauce beträufeln.

Hier gibt es weitere köstliche Rezepte für "Gezupftes" für Sie!