Für 2 Personen

Nudelteig

10 Dotter

200 g Nudelgrieß

Schuß Olivenöl

Alle Zutaten zu einem Teig kneten und einfoliert (Frischhaltefolie) im Kühlschrank mindestens 12 Stunden rasten lassen.

Bärlauchfülle

100 g mehlige Erdäpfel

100 g Frischkäse

1 EL Bärlauchpesto

Zitronenabrieb 1/3 Zitrone

Salz

Pfeffer

Muskat

Erdäpfel weich kochen, ausdampfen lassen und pressen. Gepresste Erdäpfel mit Frischkäse, Bärlauchpesto und Zitronenabrieb vermischen und mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss abschmecken.

Ravioli

Teig mit Nudelmaschine zu Bahnen ausrollen. (Arbeitsfläche mit Mehl bestäuben). Den Teig halbieren und auf einer Seite die Raviolifülle in 2 cm Abständen aufdressieren. Dotter mit einem Pinsel in den Zwischenräumen verteilen. Die zweite Bahn vorsichtig auf die Raviolifülle legen und rund um die Füllung andrücken. Ravioli mit einem Kreis-Ausstecher ausstechen und für 5 Minuten in siedendem gesalzenen Wasser kochen.

Schalottencreme

500 g Schalotten

Sonnenblumenöl

1 EL Butter

50 g Obers

Schalotten schälen und in 1 cm große Stücke schneiden. Schalotten in einem Topf mit etwas Sonnenblumenöl und der Butter für eine gute Stunde auf kleiner Flamme hellbraun schmoren. Immer wieder umrühren. Zusammen mit dem Obers zu einer Creme mixen.

Salbeibutter für Nage

4 Salbeistiele

200g Butter

Salbeiblätter vom Stiel trennen und klein hacken. Salbeistängel grob zusammenschneiden und mit 100 g Butter in einer Sauteuse klären. Danach Butter absieben und kalt werden lassen. Danach mit weiteren 100g Butter schaumig Schlagen.

Tipp: Die Butter kann man auf einem Blech mit Backpapier aufdressieren, erkalten lassen und in einer Tupperware einfrieren.

1 EL Salbeibutter mit einem Schuss Nudelwasser und den gekochten Ravioli in einer Pfanne schwenken bis die Nage die Ravioli benetzen.