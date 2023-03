Aus dem Bressehuhn bereitet Koch Walter Triebl ein simples Gericht. Dafür einfach die Brust des Bressehuhns im Ofen braten. Dazu gibt es eine geschmorte Goldrübe und Chicorée mit etwas Orangenmarmelade. Aus dem Bratensatz eine schöne Sauce machen. Fertig.

Für 4 Portionen

Bressehuhn Brust

2 Stk. Bressehuhn-Brust

2 Zweige Thymian

2 EL Butter

Olivenöl

Salz

Pfeffer

Das Backrohr auf 160 Grad vorheizen, die Brüste mit Salz und Pfeffer würzen. Das Olivenöl in einer Pfanne erhitzen, die Brüste mit der Hautseite scharf anbraten, dann wenden. Anschließend in den Ofen auf einen Gitterrost geben und etwa sechs bis sieben Minuten garen. Danach die Brust fünf Minuten rasten lassen. Butter in einer Pfanne leicht bräunen, den Thymian dazu geben und die Hühnerbrust auf der Hautseite noch einmal knusprig nachbraten. Portionieren, salzen, anrichten.

© Monika Reiter

Chicorée

2 Stk. Chicorée

2 EL Butter

2 Zweige Thymian

200 ml frisch gepresster Orangensaft

Salz

Zucker

Orangenmarmelade

Den Chicorée halbieren, die Butter in einer Pfanne schmelzen, den Chicorée kurz anbraten, Thymian dazugeben, mit Orangensaft aufgießen und leicht einkochen bis er weich ist. Mit Salz, Zucker und Pfeffer abschmecken. Beim Anrichten mit etwas Orangenmarmelade bestreichen.

Goldrübe

2 Stk. Goldrüben

200 g grobes Meersalz

Olivenöl

Das Backrohr auf 180 Grad Celsius vorheizen, das Meersalz auf ein Backblech geben und ein kleines Häufchen richten. Die Goldrüben darauf setzen, für gute 40 Minuten im Ofen garen, danach schälen, in Stücke schneiden und kurz vor dem Anrichten in etwas Olivenöl wärmen.

Sauce

Den Bratensatz mit Weißwein ablöschen und die gerösteten Hühnerkarkassen dazu geben. Mit Hühnerfond auffüllen, reduzieren und mit Salz abschmecken. Die Karkassen vor dem Auffüllen und Abschmecken herausgeben.