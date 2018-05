Real Madrid oder Liverpool? Wer heute abend in Kiew gewinnt, steht noch in den Sternen. Wir unterstützen beide Fangruppen: Zum großen Spiel gibt's heute pikante Patatas Bravas und herzhafte Sausage-Rolls.

Schmecken kalt und warm: Sausage Rolls © (c) Campbell - stock.adobe.com (CAMPBELLDOWNIE)

Für Liverpool-Fans: Sausage-Rolls

Zutaten für rund 15 Stück: 4 Bratwürste, 3 Stiele Salbei, wer mag verwendet geriebenen Cheddar, sonst schmecken auch 300 g Gouda- oder würziger Bergkäse, 2 mittelgroße Zwiebeln, 1 P. Blätterteig, 1 Ei, schwarzer Pfeffer, etwas Muskatnuss, Brösel, 1 EL Pflanzenöl zum Braten

Zubereitung:

1. Die Zwiebeln schälen und klein schneiden. Das Öl in einer Pfanne erhitzen und die Zwiebelstücke darin anbraten, bis sie karamellig braun sind. Dann vom Herd ziehen. Jetzt den fein in Streifen geschnittenen Salbei dazugeben. Nicht mehr erhitzen.

2. Die Wursthaut aufschneiden und ablösen, sie wird nicht gebraucht. Wurstbrät zu den überkühlten Zwiebeln geben und alles mit 2 bis 3 Esslöffeln Bröseln verrühren. Die Hälfte des geriebenen Käses untermischen. mit Pfeffer und Muskat abschmecken.

3. Den Teig auseinanderrollen und längs in der Mitte durchschneiden. Jedes Teigrechteck mittig mit Wurstbrät belegen und zwei lange Teigrollen formen, sodass der Inhalt ganz umschlossen ist. Jede Teigrolle in rund 3 Zentimeter lange Stücke schneiden und am Rand ein bisschen zusammendrücken.

4. Das Ei verquirrlen und leicht salzen. Den Rest vom gerieben Käse auf Backpapier streuen. Die Stücke zuerst in ei tauchen, dann in Käse rollen. Wie auf der Teigpackung beschrieben (rund 200 Grad Ober- und Unterhitze 20-30 Minuten) im vorgeheizten Backofen knusprig backen. Warm oder kalt servieren.

Für Real-Madrid-Fans: Patatas Bravas

Knusprig: Patats Bravas Foto © (c) M.studio - stock.adobe.com

Zutaten 1/2 kg unbehandelte Erdäpfel, Salz, Pfeffer, Pflanzenöl zum Braten, edelsüßes Paprikapulver oder Chilipulver Außerdem: würzige Tomatensauce und/oder Aioli (Knoblauchmayonnaise) zum Dippen

Zubereitung:

1. Vorbereiten. Wenn frittiert wird, die Erdäpfel waschen, trocknen, halbieren und noch einmal in die Hälfte schneiden - die Stücke sollten möglichst gleich groß sein. Frittieren, abtropfen lassen, fertig. Wer sie lieber langsam in der Pfanne herausbrät, schneidet möglichst gleich große Scheiben, dann werden die Erdäpfel schneller gar.

2. Das Öl in einer Pfanne erhitzen und die Erdäpfelstücke solange braten, bis beide Seiten schön knusprig sind und das Innere weich ist. Das dauert je nach Dicke der Scheiben rund 20 Minuten oder länger.

3. Die Erdäpfel salzen, pfeffern und mit Chilipulver bestreuen - je nach Geschmack. Wer es lieber milder mag, nimmt edelsüßen Paprika.

Mit Spießchen, Tomatensauce und/oder Aioli servieren.

