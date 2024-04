Salat

Je 400 g Romanesco, Karfiol weiß und violett

2 Paprika

Olivenöl zum Bestreichen

1 Hand voll Räucherchips

Marinade

60 ml Olivenöl

30 bis 60 ml Apfelessig

1 EL Dijonsenf

Salz

Pfeffer

2 Paradeiser (Samen und Scheidewände entfernt)

1 Jungzwiebel

Zubereitung

Grill auf 100–120 °C indirekte Hitze vorbereiten. Karfiol und Romanesco mit Öl bestreichen, ebenso die Paprika.

Karfiol und Romanesco in die indirekte Zone des Grills legen und die Hälfte der Räucherchips in die Kohle legen, beim Gas oder Elektrogrill in eine Räucherbox.

Paprika direkt über die Kohlen legen. Karfiol und Paprika etwa 25 Minuten grillen, wobei der Karfiol/Romanesco nur geräuchert wird. Paprika mehrmals wenden.

Restliche Räucherchips nach der halben Zeit in die Kohle legen. Paradeiser vierteln, entkernen, dann würfeln.

Olivenöl mit Senf, Essig, Salz und Pfeffer verrühren.

Karfiol und Romanesco vom Grill nehmen, in Röschen schneiden und mit der Marinade marinieren.

Paprika für 5 Minuten in einen Topf legen, damit die Schale weich wird und er sich leichter schälen lässt. Vom Paprika die Schale abziehen, Samen entfernen, dabei den im Paprika entstandenen Saft auffangen und zur Marinade geben. Paprika fein würfeln. Jungzwiebel in Ringe schneiden.

Karfiol und Romanesco mit Paradeiser, Paprika und Jungzwiebel vermengen.