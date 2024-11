Zutaten für ca. 60 Vanillekipferl

140 g gemahlene Mandeln (geschält)

210 g weiche Butter

280 g Mehl

2 Eigelb

40 g Zucker

1 Prise Salz

100 g Staubzucker

4 Päckchen Vanillinzucker

Zubereitung

1. Mandeln, Butter, Mehl, Eigelbe, Zucker und Salz gründlich mit den Händen zu einem Teig verkneten und daraus 4 Rollen mit einem Durchmesser von ca. 4 cm formen (kommt nicht so drauf an). In Frischhaltefolie einwickeln und eine Stunde in den Kühlschrank legen.

Dieses Video könnte Sie auch interessieren

2. Backofen auf Ober- und Unterhitze 150 Grad vorheizen. Teigrollen in ca. 1 cm dicke Scheiben schneiden, zu Kipferln formen und auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen. Auf mittlerer Schiene 20-25 min backen.

3. Die Kipferl aus dem Ofen nehmen und noch heiß in der Mischung aus Staubzucker und Vanillinzucker wälzen und anschließend auskühlen lassen.