Geschmorter Sellerie

1 Knollensellerie

1 EL Butter

Prise Salz

Sellerie schälen und auf ein Backblech geben. Butter auf dem Sellerie verteilen und salzen. Bei 180 Grad Celsius für etwa 35 Minuten garen. Mit einem Messer anstechen, um zu überprüfen, ob er innen weich ist.

Selleriecreme

1 kleine Zwiebel

2 EL Butter

200 ml Sahne

Salz

Zwiebel schälen und in der Butter goldbraun braten. Sellerie schälen und in zwei Zentimeter große Stücke schneiden und zum Zwiebel geben. Kurz mitbraten und dann mit der Sahne aufgießen. Eine Prise Salz hinzufügen und auf mittlerer Stufe so lange kochen, bis der Sellerie weich ist und die Flüssigkeit einreduziert ist. Mit einem Stabmixer fein pürieren und mit Salz abschmecken.

Fermentierter Sellerie

1 Sellerie

1 l Wasser

20 g Salz

Den Sellerie schälen und portionieren. Das Salz im Wasser auflösen. Den Sellerie in ein Schraubglas geben und mit der Salzlake bedecken. Das Gefäß verschließen und etwa jeden zweiten Tag lüften, bis keine Bläschen mehr aufsteigen und dann für drei Wochen reifen lassen.

Birne

Die Birne schälen und in Birnensaft weichkochen.

Stangensellerie-Saft

Den Stangensellerie entsaften. 100 ml Saft mit 20 ml Olivenöl emulgieren und mit Zitronensaft, Salz und Zucker abschmecken.

Buchweizen

Buchweizen in Wasser 12 Minuten kochen. Drei Stunden bei 60 Grad Celsius trocknen und dann in kleinen Mengen frittieren.

Alles hübsch anrichten und genießen!