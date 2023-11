Zutaten für 4 Personen

Für die Kohlcreme

300 g Kohl, vorzugsweise Grünkohl, ohne die dicken Stiele

1 MS Natron

90 g Butter

4 Schalotte, in feine Ringe geschnitten

2 Zehen Knoblauch, blättrig geschnitten

100 g Champignons, blättrig geschnitten

1 kleiner Erdapfel, geschält

100 ml Wasser

150 ml Schlagobers

100 g Crème Fraîche

Salz

Pfeffer

Muskat

Für die Kohlcreme die Kohlblätter grob schneiden. Kohlblätter eine Minute in kochendem Wasser mit Salz und Natron blanchieren und anschließend in Eiswasser kalt abschrecken. Das Kochwasser noch nicht wegschütten, dass wird später nochmals verwendet.

Butter in einen heißen Topf geben und darin Schalotten, Knoblauch und Champignons anschwitzen. Den rohen Erdapfel mit einer Reibe dazu reiben und ebenfalls kurz anschwitzen. Mit Wasser ablöschen und das Gemüse zugedeckt für 10 Minuten dünsten.

Schlagobers und Crème Fraîche zufügen und nochmals für ca. 5 Minuten einreduzieren lassen.

Den blanchierten Kohl zufügen und die Creme anschließend in einem Standmixer hochtourig mixen.

Die Creme durch ein feines Sieb streichen und mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken.

Wird die Kohlcreme nicht sofort weiterverwendet, solle man sie dünn auf ein Bleck aufstreichen im Kühlschrank herunterkühlen, so bleibt die Farbe und der Geschmack gut erhalten.

Für den blanchierten Kohl

250 g verschiedene Kohlsorten (Kohl, Grünkohl, Schwarzkohl oder Kohlsprossen)

50 g Butter

Salz

Die Kohlblätter von den dicken Stielen befreien und in mundgerechte Stücke schneiden, Grünkohl kann mach auch zupfen.

Bei den Kohlsprossen die äußeren Blätter entfernen und den Strunk kreuzweise einschneiden, so ist er nach dem Blanchieren nicht zu hart.

Die Kohlblätter wie bei der Kohlcreme im Wasser mit Salz und Natron blanchieren. Kohlblätter 2-4 Minuten und Kohlsprossen 5-8 Minuten. Danach in Eiswasser abschrecken.

Vor dem Servieren, Butter in eine heiße Pfanne geben, Kohlgemüse darin sautieren und salzen.

Für den knusprigen Kohl

150 g Schwarz- oder Grünkohl

2 l neutrales Pflanzenöl (Sonnenblumen- oder Rapsöl)

Salz

Kohlblätter von den dicken Stielen abziehen und in mundgerechte Stücke zupfen. Mit Öl vermengen und salzen. Danach auf einem Backblech verteilen und bei 130 °C Heißluft backen, bis sie knusprig sind.

Für die Schwarzwurzeln

400 g Schwarzwurzeln

Saft einer halben Zitrone

50 g Butter

Salz

6 Wacholderbeeren, angedrückt

Schwarzwurzeln schälen in ca. 5 cm lange Stücke schneiden und sofort in ein Wasser mit Zitronensaft geben. Schwarzwurzeln für 5-8 Minuten in gut gesalzenem Wasser blanchieren und anschließend in einer Pfanne mit Butter und angedrückten Wacholderbeeren nachbraten.

Für den Hirsch und die Hollersauce

800 g Hirschrücken, küchenfertig

Salz

Pfeffer

2 Zweige Thymian, gezupft und grob gehackt

Öl zum Braten

150 ml Rotwein

1 EL Balsamico

100 ml Wildfond, Rindsuppe oder Gemüsefond

100 ml Hollerröster

1 EL Sojasauce

1 TL helles Miso

2 EL Butter

Hirschrücken salzen pfeffern und mit gehacktem Thymian würzen, in einer heißen Pfanne auf allen Seiten scharf anbraten.

Danach den Hirschrücken auf einen Gitterrost legen und bei 110 °C Heißluft im vorgeheizten Backrohr für 10-12 Minuten fertig braten.

Den Bratensatz in der Pfanne mit Rotwein und Balsamico ablöschen und mit Fond oder Suppe aufgießen. Den Saucenansatz für ca. 5 Minuten einreduzieren lassen, Hollerröster zufügen und für weitere 5 Minuten köcheln lassen. Sauce mit Sojasauce und Miso abschmecken und mit einem EL Butter montieren.

Den Hirschrücken aus dem Ofen nehmen, kurz rasten lassen und nochmals in der restlichen Butter nachbraten.

Außerdem

40 g Haselnüsse

2 EL Haselnussöl

Haselnüsse im Rohr bei 170 °C Heißluft für 8 Minuten rösten. Danach sollte sich die Haut gut ablösen, wenn man die Nüsse zum Beispiel in ein Geschirrtuch gibt und etwas gegeneinander reibt.

Anrichten

Kohlcreme auf Tellern anrichten. Den blanchierten Kohl und die Schwarzwurzeln daneben anrichten.

Den Hirsch aufschneiden und anrichten. Und mit etwas Sauce nappieren.

Dann kommen noch der knusprige Kohl darauf und die Haselnüsse werden mit einer Feinreibe darüber gerieben und zum Schluss etwas Haselnussöl.