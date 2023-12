Alle paar Wochen gibt’s bei der Familie Rainer ein Riesen-Trara. Kulinarisch gesprochen, versteht sich. „Trara“, so nennen die Wirtsleut’ vom Trautentaler Wirt in Geistthal jene Abende, an denen sie mehrgängige Menüs weststeirischer Schmankerln aus Wasser, Wald und Wiese servieren. Und dazu passende Weine. Rund 200 davon – österreichische, die meisten Bio – stehen da auf der Weinkarte, die damit zu den interessantesten des Landes zählt. Und auch die Speisekarte lockt mit allerhand Vielversprechendem – inklusive einem „Weihnachtswunder“.