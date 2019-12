Facebook

Der steirische Weinhandel startet seine Werbeoffensive mit einem Fotoshooting © Barbara Kluger

Der Jahrgang 2018 wurde heuer erstmals mit dem neuen DAC-Klassifizierungssystem bewertet. Das Besondere: Im Gegensatz zu anderen DAC-Bezeichnungen in Österreich ist das Handverlesen beim steirischen DAC Pflicht. "Beim DAC steht die Herkunft, und nicht die Sorte im Vordergrund", sagt Georg Regele, Obmann des Gremiums für Wein- und Spitiruosenhandel an der WKO. Mit der Einteilung in Gebietsweine, Ortsweine und Riedenweine will man das Unverwechselbare am steirischen Wein zukünftig hervorheben.