Sujetbild: Am 20. November ist der Internationale Kinderrechtetag. Er soll jedes Jahr an die Rechte der Kinder erinnern © (c) Krakenimages.com - stock.adobe.com

Von Menschenrechten oder Verletzungen dieser Menschenrechte hast du vielleicht schon öfter gehört oder gelesen. Natürlich gelten die Menschenrechte auch für Kinder. Aber wusstest du auch, dass Kinder eigene Rechte haben? Kinder brauchen nämlich besonderen Schutz und Unterstützung. Am 20. November 1989 wurde deshalb die sogenannte Kinderrechtskonvention von den meisten Ländern der Erde unterzeichnet, auch von Österreich. All diese Länder und ihre Politikerinnen und Politiker haben sich mit ihrer Unterschrift dazu verpflichtet, die Rechte der Kinder zu achten und einzuhalten. Insgesamt stehen in diesem Gesetz 54 Rechte, die Kinder überall und zu jeder Zeit haben müssen. Derzeit sind die Rechte wegen der Coronakrise ein bisschen eingeschränkt. Das ist eine besondere Situation und deshalb braucht es gerade besondere Regeln. Du kannst zum Beispiel nicht so einfach Freunde treffen, nicht in die Schule gehen oder Sobald die Krise vorbei ist, müssen aber wieder alle Rechte gelten. Hier sind die zehn wichtigsten Kinderrechte zusammengefasst:

Das Recht, gesund aufzuwachsen: Du hast das Recht, so gesund

wie möglich aufzuwachsen. Wenn du krank bist, hast du das Recht, zu einem Arzt zu gehen oder im Spital behandelt zu werden. Damit du gesund bleibst, hast du auch das Recht auf eine gesunde Ernährung, ausreichende Lebensmittel und Wasser.



Das Recht auf Bildung: Du hast das Recht in die Schule zu gehen und dort schreiben und lesen zu lernen. Das gilt für alle Kinder, egal, ob ihre Eltern reich oder arm sind, oder in welchem Land sie aufwachsen.



Das Recht auf beide Eltern: Auch wenn deine Eltern geschieden sind oder nicht zusammenleben, hast du das Recht, beide zu sehen. Außer es tut dir nicht gut.



Das Recht auf eigene Meinung: Du hast das Recht, bei allem, was dich betrifft, mitzureden und immer zu sagen, was du denkst. Du darfst zum Beispiel selbst entscheiden, was du in deiner Freizeit machen willst oder wer deine Freunde sind.



Das Recht auf die beste Unterstützung: Kinder mit einer Behinderung haben das Recht, besonders gut gefördert zu werden. Erwachsene müssen alles tun, damit sie ein möglichst gutes Leben führen können.



Das Recht auf Information: Du hast das Recht, dich über alles, was in der Welt passiert, zu informieren. Alles muss so erklärt werden, dass du es auch verstehen kannst.



Das Recht auf Erholung, Freizeit und Spiel: Erwachsene müssen dafür sorgen, dass du genügend Zeit und Möglichkeit hast, zu spielen und dich auszuruhen. Das ist nämlich besonders wichtig, damit du dich gut und gesund entwickeln und aufwachsen kannst.



Das Recht auf gleiche und faire Behandlung: Jedes Kind hat das Recht auf alle Kinderrechte, egal, wo es lebt, wo es herkommt, welche Hautfarbe oder Religion es hat, welche Sprache es spricht, ob es ein Bub oder Mädchen ist, ob es eine Behinderung hat und ob es arm oder reich ist.



Das Recht auf ein Leben ohne Gewalt: Niemand darf dich schlagen oder dir Gewalt androhen. Die Erwachsenen müssen dafür sorgen, dich vor Gewalt, Missbrauch oder Ausbeutung durch andere Menschen zu schützen.



Das Recht, vor Krieg geschützt zu werden: Du hast das Recht, dass du geschützt wirst, wenn es Krieg gibt. Kinderflüchtlinge haben das Recht auf besonderen Schutz und Hilfe. Auch wenn es eine Hungersnot oder eine Naturkatastrophe gibt, muss dir geholfen werden.

Gut zu wissen Nicht alle Kinder kommen zu ihren Rechten. Gerade in armen Ländern können viele Kinder nicht in die Schule gehen, müssen schwer arbeiten, sterben an Krankheiten, die eigentlich heilbar wären, oder werden als Soldaten in den Krieg geschickt.

