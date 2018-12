Facebook

Montserrat Caballé starb im Todesfall 2018: Oktober. © AP

Das österreichische Kulturjahr 2018 begann traditionsgemäß mit dem Neujahrskonzert im Musikverein. Am Pult der Wiener Philharmoniker stand zum bereits fünften Mal bei diesem Großereignis der italienische Maestro Riccardo Muti, der ein stark von Klängen seiner Heimat geprägtes Programm bietet. Insgesamt verfolgen rund 50 Millionen Seher an Bildschirmen weltweit das Konzert.

Am ersten Jänner 2019 wird Christian Thielemann die Leitung des Neujahrskonzerts übernehmen. Dazwischen liegt ein Jahr, in dem in der Welt der Kultur viel passiert ist.

Haben Sie gut aufgepasst?

Kulturquiz 2018: Hätten Sie es gewusst? Der Oscar für den besten Film ging 2018 an Guillermo del Toros .. Wer leitet künftig die Wiener Festwochen? Der Vertrag des erst seit zwei Jahren amtierenden Intendanten der Wiener Festwochen, Tomas Zierhofer-Kin, wurde drei Jahre vor Ablauf per 30. Juni einvernehmlich aufgelöst. Im April starb der schwedische Star-Dj Avicii. Wie hieß er mit bürgerlichem Namen? Nachfolger von Philippe Jordan als Chefdirigent der Wiener Symphoniker wird .. Wer wurde 2018 mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet? Wer trat 2017 für Österreich beim Song Contest an? Valery Tscheplanowa wird 2019 in Salzburg zur neuen "Jedermann"-Buhlschaft. Wem folgt sie nach?= Ein Milliardendeal: Disney übernahm für rund 70 Milliarden Dollar den Konkurrenten ..  Comicautor Stan Lee starb im November. Welche Figut geht nicht auf ihn zurück? Wie hieß (neben Leeuwarden) die zweite Kulturhaupstadt 2018? Gratulation, vieles hat gestimmt. Gratulation zu einem sehr guten Ergebnis!