Trockene Luft in Räumen, heftiges Schnäuzen, Nasenbohren oder auch ein Schlag gegen die Nase: Nasenbluten kann viele Auslöser haben, die meisten davon sind harmlos. „Gerade bei Kindern ist Bohren oder Kletzeln in der Nase häufig die Ursache für Nasenbluten“, sagt Veronika Rupprechter, HNO-Ärztin am Klinikum Klagenfurt.