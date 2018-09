Facebook

Von vielen ein langgehegter Wunsch: endlich abnehmen © stockphoto-graf - stock.adobe.com (M.Graf)

Wenn Sie abnehmen möchten, würde ich Ihnen zuerst empfehlen, dass Sie sich nicht nur auf das Körpergewicht fokussieren. Der Blick auf die Waage führt meist nur zu Frustration und frühzeitigem Abbruch Ihres Vorhabens. Viel mehr empfiehlt es sich, die Umfänge an Hüfte, Oberschenkel und Brust zu messen sowie in regelmäßigen Abständen ein Foto von sich im Spiegel zu machen. Ich habe in der Praxis schon öfters erlebt, dass Personen, die mit dem Krafttraining beginnen, zuerst an Körpergewicht zunehmen. Wesentlich ist jedoch, dass sich dadurch die Körperform durch mehr Muskulatur positiv entwickelt.