34.000 Menschen in Österreich erleiden jedes Jahr einen Herzinfarkt. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die häufigste Todesursache in Österreich. Warum ist das so? Womit schaden wir unserem Herzen so sehr und was hilft wirklich, damit Herz und Gefäße gesund bleiben? Und wie wirken eigentlich Statine und Blutverdünner?

Im Videoformat "Fünf gesunde Fragen" geben Apothekerin Heike Kienreich und Kardiologe Michael Sacherer die Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um die Herzgesundheit.