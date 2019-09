Facebook

„Erfinder“ der Gesundheitstage als Plattform für Information und Prävention: Robert Schmidhofer © (c) Markus Traussnig (Markus Traussnig)

Alle Jahre wieder verwandelt sich der Schlossstadel in Keutschach für drei Tage in eine medizinische Miniuniversität: von 2. bis 4. Oktober dreht sich heuer bei den Gesundheitstagen in Keutschach-Maria Wörth alles um das Generalthema „Bewegung trotz gesundheitlicher Einschränkung“. In der bewährten Mischung aus Vorträgen und Workshops geben Therapeuten und Mediziner Tipps und Ratschläge, wie und warum man sich trotz vermeintlicher gesundheitlicher Behinderung fit halten kann und soll.