So bleibt das Herz vital

Egal, ob als Beilage oder Hauptspeise – Kochen mit Gemüse ist abwechslungsreich und appetitlich © bit24

In den letzten Jahren sah man häufig die verschiedensten Lebensstile aufeinanderprallen: Da die extrem Gesundheitsbewussten, die kein Gramm Fett am Körper dulden und sich permanent gesund ernähren, dabei aber auch zu eingeschränkt erschienen; auf der anderen Seite jene, an denen jegliche Aufklärung vorbeizieht. Sie genießen in vollen Zügen, ohne sich um die gesundheitlichen Konsequenzen zu sorgen.



Hanni Rützler – Autorin und Pionierin der Ernährungswissenschaft mit multidisziplinärem Zugang zum Ess- und Trinkverhalten – schreibt in ihrem Food-Report für 2019 unter anderem, dass eine neue Ära des gesunden und sinnlichen Genießens eingeläutet wurde. Immer mehr Menschen distanzieren sich von einem zu strengen Zugang zu gesundem Essen und versuchen, Gesundheit mit Genuss zu verknüpfen. Essen soll gut schmecken, frisch und regional sein und mit Know-how zubereitet werden. Das Essen soll weder Stress noch Diät oder Askese bedeuten. Zur Wunschfigur führt es langfristig dennoch: Dadurch, dass wir uns gerne und bewusst mit unserem Essen auseinandersetzen, wählen wir auch das Wertvolle und damit Gesunde.

Schwingen Sie öfter selbst den Kochlöffel und kaufen Sie genug Vorrat für Ihre gesunden Vorhaben ein Foto © nerudol

Herz-Tipps. Wenn das Herz hüpft und der Gaumen jubelt, machen Sie alles richtig. Und das fängt schon beim Einkaufen an. Nehmen Sie sich gleich am Anfang der Woche Zeit, um gesunde Lebensmittel wie Gemüse (z. B. Brokkoli), Obst (z. B. rote Trauben), Nüsse, Fisch, Samen, Oliven- und Leinöl auf Vorrat einzukaufen. Dadurch vermeiden Sie bei Stress den Griff zu Lebensmitteln, die Ihnen nicht guttun. Denn im neuen Jahr lebe der „gesunde Hedonismus“!