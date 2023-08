So sieht also ein Wunder aus. Es schlägt ein Rad und zeigt noch einen Flick-Flack, hat ein breites Grinsen im Gesicht und wünscht sich zum zehnten Geburtstag nicht nur Muffins, sondern auch eine Roulade. Das Wunder heißt Magda und ihre Eltern Regina und Alexander Moser-Krummholz können es manchmal selbst nicht glauben, was aus ihr geworden ist. Magda, die vor zehn Jahren als extremes Frühchen mit 450 Gramm und 29 Zentimetern zur Welt kam. Magda, die die ersten sechs Monate ihres Lebens auf der Intensivstation verbrachte und an sehr vielen dieser Tage um ihr Leben kämpfte.