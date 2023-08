10.000 Schritte: Dieser magischen Zahl laufen viele buchstäblich jeden Tag hinterher. Ob auf der Smartwatch am Handgelenk oder am Handy in der Hosentasche – die tägliche Schrittzahl ist einer der am einfachsten zu messenden Parameter für die körperliche Aktivität. Nun haben Forscher aber durch eine Analyse verschiedener Studien aufgezeigt: Bereits 4000 Schritte pro Tag genügen demnach, um Todesfälle jeglicher Ursache deutlich zu reduzieren. Bedeutet das, die 10.000 Schritte waren eine Fleißaufgabe?