1 Worum handelt es sich bei ADHS?

ANTWORT: Die Abkürzung ADHS steht für Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung. Es handelt sich dabei um eine psychische Erkrankung bzw. Störung. Insgesamt deckt ADHS ein sehr breites Spektrum ab. Nicht jeder Betroffene ist in gleichem Maße eingeschränkt. Zumeist wird ADHS im Kindes- und Jugendalter diagnostiziert, aber auch als Erwachsener kann man seine Erstdiagnose erhalten. So ergangen ist es Angelina Boerger. Die deutsche Journalistin und Autorin erhielt im Alter von 29 Jahren ihre Diagnose ADHS: „Für mich war der Moment tatsächlich ein sehr heilsamer“, erzählt Boerger in der aktuellen Folge von „Ist das gesund?“, dem Medizin-Podcast der Kleinen Zeitung (siehe Infobox).