Welche sind die häufigsten Krebserkrankungen beim Mann?

Sascha Ahyai: Wir haben einerseits das Prostatakarzinom. Das ist die häufigste bösartige Erkrankung beim älteren Mann. Das kann schon in jüngeren Jahren, also ab 45 auftreten, aber der Altersgipfel bei den Erkrankungen liegt so bei 70 Jahren. Bei jüngeren Männern steht eher der Hodenkrebs an erster Stelle. Da sprechen wir von Männern im Alter zwischen 20 und 45 Jahren. Tatsächlich kann Hodenkrebs aber bereits im Alter von 16 oder 18 Jahren auftreten.