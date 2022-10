Ein Eis ohne Kuhmilch und nur mit pflanzlichen Inhaltsstoffen? Die Eisperle, ein veganer Grazer Eissalon, erhielt beim „1000things Award 2022“ den Preis für das beste Eis Österreichs. Auch in Supermärkten und auf Speisekarten liest man die Bezeichnung „vegan“ immer häufiger, was bedeutet, dass keine tierischen Inhaltsstoffe enthalten sind – also weder Fleisch, Fisch, Eier noch Milchprodukte. Der Anteil an Vegetariern und Veganern lag laut der Plattform Statista 2017 noch bei 5,7 Prozent, 2021 schon bei 11.