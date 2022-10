Der mediterranen oder Mittelmeer-Diät werden zahlreiche gesundheitsfördernde Effekte zugeschrieben. So soll sie helfen, Gewicht zu halten oder sich auf Herz- und Kreislaufsystem positiv auswirken. Außerdem wird die mediterrane Ernährung in einigen Studien bzw. auch Metastudien mit einer verbesserten kognitiven Leistungsfähigkeit und einem verminderten Risiko für Demenz in Verbindung gebracht. Ob letzteres zutrifft, hat nun eine aktuelle schwedische Studie im Detail untersucht, die im Fachjournal "Neurology" veröffentlicht wurde.