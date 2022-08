Die Ferien neigen sich dem Ende zu und der Schulstart steht für rund 1,1 Millionen junge Österreicherinnen und Österreicher vor der Tür. Zwar werden Masken und Testen vorerst nicht mehr Teil des Schulalltags sein, jedoch wirft die psychische Belastung bei Kindern und Jugendlichen schon vor dem ersten Schultag einen langen Schatten.

Barbara Haid, Psychotherapeutin und Präsidentin des Bundesverbands für Psychotherapie, erklärt: „Schon vor der Pandemie waren viele Kinder und Jugendliche psychisch belastet und mussten oft sehr lange auf Behandlungsplätze warten.“ Durch die Pandemie und die damit einhergehenden Einschränkungen habe sich die Situation zusätzlich verschlechtert. Denn der Schulalltag sei für junge Menschen besonders wichtig, sagt Caroline Culen, Klinische Psychologin und Geschäftsführerin der Österreichischen Kinderliga: „In der Pandemie wurde die Schule zum Sehnsuchtsort für viele. Denn es ist ein Ort an dem Autonomie erlebt werden kann, wo man Freundinnen und Freunde trifft und einfach einmal aus den eigenen vier Wänden hinauskommt.“

Psychische Belastung nimmt zu

Umfragen aus der Zeit der Pandemie haben gezeigt, dass die Krise sich drastisch auf die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen ausgewirkt hat. Studien aus Österreich zufolge, beschreibt bereits jeder zweite junge Mensch depressive Symptomatik bei sich selbst – und jeder sechste gibt an, schon einmal Suizidgedanken gehabt zu haben oder aktuell solche zu haben. Dazu kommen häufig Schlaf- und Angststörungen.

Leider hat sich das auch durch das Wegfallen der meisten Covid-Maßnahmen nicht wie vielerseits erhofft verbessert. Neue Erhebungen zeigen etwa, dass die Anzahl an jungen Mädchen, die innerhalb der letzten zwei Wochen vor der Befragung Suizidgedanken hatten, noch weiter angestiegen ist (von 20 Prozent im Herbst 2021 auf 47 Prozent). Haid dazu: „Der Start ins neue Schuljahr steht bevor und neben den normalen Entwicklungsleistungen, denen sich die jungen Menschen stellen müssen, sind sie durch Krieg, Energiekrise usw. mit großer Ungewissheit bezüglich ihrer Zukunft konfrontiert.“

Junge Menschen wünschen sich mehr Anlaufstellen

Was die Umfragen auch zeigen: Junge Menschen sind durchaus offen dafür, sich Unterstützung zu holen. Die meisten wünschen sich mehr niederschwellige Angebote. Doch derzeit sind, die Kinder kommt etwa ein Schulpsychologe bzw. -psychologin auf 1677 Schülerinnen und Schüler in Österreich. Laut den Expertinnen brauche es aber vor allem hier eine Aufstockung: „Nicht immer geht es dabei um Kinder und Jugendliche, die bereits wirklich psychisch krank sind. Oft bräuchte es einfach Unterstützung in Form von Psychotherapie oder Beratung, um Hilfe bei gesunkener Belastbarkeit und Stressakzeptanz zu erhalten.“ Für Ernstfälle kommt dazu: Die Kinder- und Jugendpsychiatrien sind komplett überfüllt und die Wartelisten sind lang.

Doch wo ansetzen, um die Situation wieder in den Griff zu bekommen? In den Schulen, meint der Österreichische Bundesverband für Psychotherapie, die Österreichischen Liga für Kinder- und Jugendgesundheit sowie die Österreichische Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie bei einer Pressekonferenz am 31. August. Dort sollten junge Menschen ermutigt werden, ihre mentale Gesundheit in den Mittelpunkt des Lebens zu stellen.

„Es muss normal werden, zur Schulpsychologin oder -psychologen zu gehen, ohne sich schämen zu müssen. Zum Schularzt geht man ja auch“, sagt Haid. Um das zu erreichen, sollten die Kinder und Jugendlichen in der Schule Aufklärung über psychische Erkrankungen und Krisen erhalten – langfristig wäre es laut den Expertinnen notwendig, mentale Gesundheit auch im Lehrplan zu verankern. Zusätzlich brauche es eine Aufstockung im Bereich der Schulpsychologinnen und Psychologen. „Denn nur so können Leid, chronische Erkrankungen und auch Auswirkungen auf die Volkswirtschaft verhindert werden.“