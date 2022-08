Am 21. Juni 2002 hat die Weltgesundheitsorganisation Europa als frei von Kinderlähmung, also frei von Polio bezeichnet. Es war dies ein Erfolg, der als Basis auf langjährigen Impfprogrammen aufbaut. Viele Österreicherinnen und Österreicher erinnern sich noch an die Schluckimpfung, die früher verabreicht wurde. Mittlerweile ist die Impfung gegen Poliomyelitis im kostenlosen Impfprogramm enthalten (siehe Infobox).