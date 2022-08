Unverhältnismäßig große blaue Flecken, kleine Wunden, die sich nur sehr langsam schließen und schmerzhafte Einblutungen in den Gelenken: All das sind Anzeichen für Hämophilie – auch Bluterkrankheit genannt. Bei dieser Erkrankung handelt es sich um eine Erbkrankheit. Dabei liegen Veränderungen am X-Chromosom vor, die dazu führen, dass zu wenig Gerinnungsfaktoren ausgebildet werden. Das hat zur Folge, dass es viel länger dauert bis Wunden sich schließen. Betroffen sind zum größten Teil Männer.