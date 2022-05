Bei unterschiedlichen Erkrankungen fällt die Zahl der Blutplättchen im Körper stark ab. Um Betroffenen zu helfen, kann man Thrombozyten spenden.

Ungefähr einmal im Monat macht es sich Georg Kurzmann an seinem Arbeitsplatz so richtig gemütlich. Nachdem eine Vene in seiner Armbeuge punktiert wurde, lehnt er sich einfach im großen Sessel zurück, genießt ein Getränk und lässt für einige Zeit Ruhe einkehren. Denn auf der Blutbank des LKH-Universitätsklinikums Graz ist Herr Kurzmann mehr als nur Mitarbeiter. Hier werden auch Thrombozyten gespendet – und der 34-Jährige ist der „Jolly Joker“ unter den Spendern: „Wenn andere Thrombozytenspenderinnen und -spender kurzfristig ausfallen, springe ich ein.“