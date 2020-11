Ruf nach Kinderschutzkonzepten"Niemand kann Gewalt alleine verhindern"

Facebook

© (c) doidam10 - stock.adobe.com

Kinder haben Rechte. Unter anderem das Recht auf Schutz vor Gewalt. In Österreich ist das aus Sicht von Kinderschutzverbänden rechtlich nicht ausreichend verankert - unter anderem in Organisationen und Einrichtungen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Was fehlt, "sind Konzepte, die in Kindergärten, Freizeitvereinen, Berufsverbänden, Betreuungseinrichtungen und Glaubensgemeinschaften umgesetzt werden", sagte Astrid Winkler, Geschäftsführerin von ECPAT Österreich, am Donnerstag bei einer Video-Pressekonferenz zum Projekt „Safe Places“.