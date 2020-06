Hydroxychloroquin Verwirrung um Trumps Wundermittel: Tests laufen nun doch weiter

Nach massiver Kritik von Wissenschaftlern äußert nun auch Fachmagazin "The Lancet" Zweifel an der Studie, die vor höherer Sterblichkeit durch das Corona-Medikament gewarnt hatte.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Verwirrung um Trumps Wundermittel: Magazin zweifelt an Studie © AFP

Hydroxychloroquin, ein alter Wirkstoff gegen Malaria, galt als einer der Hoffnungsträger in der Therapie von Covid-19 - bis diese Studie kam: Am 22. Mai wurde in der renommierten Fachzeitschrift "The Lancet" eine Untersuchung veröffentlicht, die weitreichende Folgen hatte.

Sie kam nämlich zu dem Ergebnis, dass Hydroxychloroquin sowie der verwandte Wirkstoff Chloroquin nicht nur keinen Nutzen bei Covid-19-Patienten hätten, sondern möglicherweise wegen schwerer Nebenwirkungen sogar das Sterberisiko erhöhten. Diese schweren und kaum vorhersehbaren Nebenwirkungen können lebensgefährliche Herzrhythmusstörungen sein.

Daraufhin hatten mehrere Länder die Behandlung von Covid-19-Erkrankten mit dem Malariamittel untersagt, die Weltgesundheitsorganisation WHO setzte klinische Tests mit dem Mittel unter Verweis auf die Studie aus.

Magazin distanziert sich von Studie

Doch nun gibt es eine neue Wendung: Nach massiver Kritik an dieser Studie hat die Fachzeitschrift "The Lancet" Bedenken zu der Untersuchung geäußert. In einer Stellungnahme wies die renommierte Medizinfachzeitschrift ihre Leser darauf hin, dass "schwerwiegende wissenschaftliche Fragen" an der Studie an sie herangetragen worden seien. Das Fachmagazin gab einen Warnhinweis im Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung heraus.

UPDATE: Nun hat auch die WHO die klinischen Studien zur Wirksamkeit des Medikaments Hydroxychloroquin im Kampf gegen das neuartige Coronavirus wieder aufgenommen. "Auf Basis der vorhandenen Daten zur Sterblichkeit" könnten die Studien fortgesetzt werden, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Eine Woche nach Erscheinen der Studie äußerten sich Dutzende Forscher aus aller Welt in einem offenen Brief skeptisch: Ihre eingehenden Prüfungen hätten "sowohl Besorgnis angesichts der Methodik als auch der Erhebung der Daten ausgelöst", erklärten sie. In dem offenen Brief wird eine lange Liste von aus Sicht der Unterzeichner problematischen Punkten angeführt.

Für die Studie hatten Wissenschafter der Harvard Medical School in Boston (USA) und des Universitätsspitals Zürich - beides höchst renommierte MedUnis bzw. Kliniken - die Daten von 96.000 Patienten in hunderten Krankenhäusern weltweit ausgewertet. Die Daten stammten von dem US-Unternehmen Surgisphere, das nach eigenen Angaben auf die Analyse von Gesundheitsdaten spezialisiert ist.

In ihrem offenen Brief kritisieren die Forscher unter anderem, dass andere Wissenschafter keinen Zugang zu den Rohdaten erhielten. Auch werde nichts über die Länder und die Krankenhäuser gesagt, aus denen die Daten kommen.

"The Lancet" erklärte in dem Hinweis, dass sie die Autoren der Studie, die nicht mit Surgisphere verbunden seien, mit einer Prüfung der Daten beauftragt habe. Das Ergebnis dürfte "bald" feststehen. "Sobald wir weitere Informationen haben, werden wir den Hinweis aktualisieren", schrieb die Zeitschrift weiter.

Wird Studie zurückgezogen?

Der französische Experte Gilbert Deray (Hospital Pitie-Salpetriere/Paris) sieht die Studie bereits "auf dem Weg, zurückgezogen zu werden". Dies wäre "eine Katastrophe", erklärte Deray auf Twitter. Er warnte davor, wissenschaftliche Studien mit dem Medieninteresse zu verknüpfen: "Die Dringlichkeit der Pandemie rechtfertigt keine mittelmäßigen Studien".