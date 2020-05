Facebook

Bei Multiple Sklerose kommt es zu mehreren Entzündungsherden im zentralen Nervensystem. © (c) Getty Images/iStockphoto (Ralwel)

Mit der Zuschreibung „Risikogruppe“ geht für viele Menschen in der Pandemie eine große psychische Belastung einher: Auch Menschen mit Multipler Sklerose (MS) werden zur Covid-Risikogruppe gezählt. Die Folge davon: Viele Betroffene vermeiden auch bei akuten Beschwerden den Besuch in der Ambulanz, zeigt Christian Enzinger auf. Der Neurologe leitet die MS-Ambulanz am LKH-Uniklinikum Graz. Den heutigen Welt-MS-Tag möchte der Experte nicht nur zum Anlass nehmen, um verstärkt auf die Krankheit aufmerksam zu machen: „Wichtig ist jetzt, den Patienten die Angst zu nehmen. Die große Gefahr für MS-Patienten liegt nicht so sehr in einer Ansteckung, sondern im Abbruch einer erfolgreichen Therapie“, sagt Enzinger.

MS in Zahlen 2,5 Millionen Menschen leiden weltweit an Multipler Sklerose. In Österreich leben aktuell rund 12.000 Patienten mit der Diagnose MS. 14 verschiedene Therapien können derzeit in Österreich zur Behandlung von MS mit schubförmigem Verlauf angeboten werden. 80 Prozent der Betroffenen weisen einen schubweisen Verlauf der Erkrankung auf. 20 Prozent haben mildere Symptome, die stetig zunehmen.

Multiple Sklerose selbst mache keinen Patienten anfälliger für eine Infektion mit Covid-19. „. Dabei reagiert das Immunsystem falsch auf das zentrale Nervensystem“, erklärt Enzinger. Dadurch kommt es zu mehrerendie

Ein viel größeres Risiko als die Ansteckungsgefahr ist, einen akuten Schub der Erkrankung nicht behandeln zu lassen. Christian Enzinger

„MS ist inzwischen eine sehr gut behandelbare Erkrankung.“, sagt Enzinger. Voraussetzung für eine erfolgreiche Behandlung seien regelmäßige Kontrolltermine in der Ambulanz „Wir haben. Die Patienten kommen nur mit ihrem Arzt in Kontakt. Ein viel größeres Risiko als die Ansteckungsgefahr ist, einen akuten Schub der Erkrankung nicht behandeln zu lassen“, sagt Enzinger. Das könnte für Patienten großes Leid bedeuten.

Neue Medikamente Das für Patienten mit sekundär progredienter MS vor einem Jahr auf den Markt gebrachte Medikament Ocrevus zeigt gute Ergebnisse. Für Patienten mit primär progredienter MS ist seit Mai eine

Antikörpertherapie verfügbar.

geben außerdem Anlass,zu sein. Dort wurden 250 MS-Patienten, die an Covid-19 erkrankt waren, untersucht. Das Ergebnis:. Der Grund dafür könnte sein, dass bei schweren Covid-Verläufen oft die übersteuerte Reaktion des Immunsystems eine Gefahr für den Körper darstellt.„Um dieses Phänomen genau beurteilen zu können, werden noch weitere Daten erhoben“, sagt Enzinger. Die ursprüngliche Angst vor besonders schweren Verläufen bei MS-Betroffenen scheint vorerst aber entkräftet.