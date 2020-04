Ärztlicher Befund "Kollateralschäden durch geschlossene Rehas"

Facebook

Den österreichischen Reha-Einrichtungen wurde vor mittlerweile sechs Wochen coronabedingt per Bundesgesetz die Schließung verordnet. Althofen hatte zuletzt noch rund 300 Reha-Patienten in Haus. Wann Sie wieder aufsperren dürfen, ist derzeit noch ungewiss. Welche gesundheitlichen Folgeschäden ergeben sich durch ausfallende Rehabilitationen? Wie schätzen Sie als Lungenfacharzt die Situation ein?'

MICHAEL MUNTEAN: Ich gehe davon aus, dass Lungenpatienten, die heuer nicht zur geplanten Reha kommen, häufiger respiratorische Infekte und Beschwerden haben werden bis hin zur Lungenentzündung, weil ihnen das durch uns vermittelte Know-how hinsichtlich Prophylaxe und Risikominimierung fehlen wird. Aber auch stationäre Aufenthalte in den Spitälern werden häufiger werden, weil die Reha ja dafür gedacht ist, wiederkehrende stationäre Aufenthalte in Kliniken maßgeblich zu reduzieren. Die häufige Krankheit COPD wird vermutlich wieder verstärkt den stationären Betrieb und sämtliche Lungenarzt-Praxen beschäftigen. Darüber hinaus sind da jene Patienten, die nach wie vor akute Erkrankungen haben, Infarkte oder schwerste Lungenentzündungen. Hinzu kommen jene, die nach einer Grippe-Lungenentzündung oder einer Covid-19-Lungenentzündung wieder in den Alltag und ihre berufliche Tätigkeit eingegliedert werden sollten. Ich sehe das große Problem darin, dass wir unserer Funktion im Sinne einer Entlastung der Spitäler derzeit nicht nachkommen können.