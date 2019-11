Facebook

"Spazieren ist die sozialste Form der Fortbewegung", sagt Bertram Weisshaar ©

Langes Sitzen, und das an vielen Tagen, macht krank - das ist längst untersucht, und in zahlreichen Studien belegt. Wer täglich bis zu acht Stunden im Sitzen verbringt, steigert das Herzinfarktrisiko bis auf das Doppelte. Sitzmarathons drosseln den Kalorienverbrauch und Stoffwechsel, das führt nicht nur zur Gewichtszunahme, sondern macht auch das frühe Auftreten von Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes wahrscheinlich. Außerdem begünstigt langes Sitzen das Entstehen von Thrombosen und Krampfadern sowie Verspannungen im Nacken- und Rückenbereich.



Oft gehen diese auch mit einer Abflachung der Bandscheiben einher. Nach einem langen Bürotag noch eine Trainingseinheit im Fitnessstudio? Das wäre das Beste die Gesundheit. Doch die wenigsten können sich dazu motivieren. Stattdessen schaffen es die meisten gerade einmal auf das Sofa. Im Schnitt sitzen Österreicher am Tag zwei Stunden und 19 Minuten vor dem Fernseher.