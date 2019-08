Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Syphilis kehrt zurück © Victoria Ðœ - stock.adobe.com

Es ist ein Comeback, auf das wohl niemand gewartet hat: Die Zahl der Fälle von Syphilis stieg in Europa in den Jahren von 2007 bis 2017 um 70 Prozent. Das zeigt ein Bericht des Europäischen Zentrums für Krankheitskontrolle (ECDC) - der ebenfalls belegt: Zum ersten Mal seit den 2000er-Jahren gibt es mehr bestätigte Syphilis-Fälle in Europa als Fälle von HIV.