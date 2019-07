Kleine Zeitung +

Gute Frage Warum müssen manche niesen, wenn sie in die Sonne schauen?

Ein kurzer Blick und es geht los: "Hatschi!" Warum müssen manche Menschen niesen, sobald sie in künstliches oder helles Licht schauen? Was hinter dem so genannten "Licht-Nies-Reflex" steckt.