Angsterkrankungen Wenn man aus Angst das Haus nicht mehr verlassen kann

Panikattacken, Phobien und das ständige Gefühl der Beklemmung in einer stark angstbesetzten Zeit: Psychiaterin und Psychotherapeutin Barbara Sperner-Unterweger erklärt, wann Betroffene Hilfe brauchen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Angst, Panikattacken, Phobien © Victor Koldunov - stock.adobe.co

Frau Sperner-Unterweger, Sie machen sich seit Jahren für die Einführung eigener „Angstambulanzen“ an Österreichs Universitätskliniken stark. Ist der Bedarf so groß? Sind Angststörungen in Österreich auf der Überholspur?