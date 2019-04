Großer Rückschlag Alzheimer-Forschung muss zurück an den Start

Facebook

Alzheimer: Großer Rückschlag

Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem wir uns eingestehen müssen: Das war wohl nichts.“ Mit diesen Worten erklärt Reinhold Schmidt, Neurologe am LKH-Uniklinikum Graz, warum die Alzheimer-Forschung zurück an den Start muss. Vergangene Woche wurden zwei weitere Studien zu einem Ansatz gestoppt, in die man große Hoffnungen gesetzt hatte.

