Schlaf, Kindlein, schlaf: Werner Sauseng ist Kinderarzt und erklärt, wie der Nachwuchs ruhig schläft © (c) photo_mts - stock.adobe.com

Mein Kind schläft so schlecht“ gehört zu den häufigsten Sorgen, mit denen Eltern zum Kinderarzt kommen. Was sind die Ursachen?



WERNER SAUSENG: Wenn Kinder im Alter zwischen sechs Monaten und zwei Jahren in der Nacht oft aufwachen, hat das meistens zwei Gründe. Entweder sind sie nicht gewohnt, selbstständig einzuschlafen, oder sie sind daran gewöhnt, nachts gefüttert zu werden.



Kinder sollten also lernen, selbstständig einzuschlafen. Das sagt sich jetzt so leicht ...



Es geht nicht von heute auf morgen, aber in kleinen Schritten, indem man allmählich aufhört, das Kind direkt zum Einschlafen zu wiegen oder mit ihm zu kuscheln. Es sollte allmählich genügen, nur in seiner Nähe zu sein.

