Autor Bas Kast"Selber zu kochen löst 80 Prozent aller Ernährungsprobleme"

Vor sechs Jahren zog das Herz des Autors die Notbremse. Er begann seine Ernährung zu ändern und darüber zu recherchieren. Am Ende stand der Bestseller "Der Ernährungskompass". Nun folgt am 25. März das Kochbuch dazu. Ein exklusiver Vorabauszug aus der Einleitung.

Der Wissenschaftsautor Bas Kast © Mike Meyer/C. Bertelsmann

Vor einigen Monaten, ein warmer Nachtmittag im Sommer, legte ich mir mein Schneidebrett aus Holz zurecht, nahm ein Messer in die Hand und fing an, eine Zwiebel zu schnibbeln – zum ersten Mal in meinem Leben tat ich das nicht, weil ich Appetit hatte oder die Familie versorgen musste, nein, das hier war Arbeit im klassischen Sinne: Von nun an würde ich für den Rest des Jahres einen Großteil meiner Zeit damit verbringen, zu kochen. Ich wurde dafür bezahlt, in der Küche zu stehen und zu schnibbeln, raspeln, mixen, stampfen, würzen, braten, backen. Und um zu kosten natürlich.