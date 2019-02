Unheilbar krank „Der Krebs ist nur mein Beifahrer“

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Claudia Altmann-Pospischek © (c) birgit machtinger

"Hier.“ Wenn Claudia Altmann-Pospischek den Ausschnitt ihrer Bluse etwas nach unten zieht, sieht man die kleine Operationsnarbe auf ihrer Brust. Sie ist nur ein, zwei Zentimeter lang und doch steht sie für alles, was seit dem 5. Juli 2013 nicht mehr so ist, wie es war. Dieser Tag ist eine Zäsur: Der Tag, an dem sie erfuhr, dass sie eine der rund 5500 Frauen in Österreich ist, die jedes Jahr an Brustkrebs erkranken.

An diesem Tag „brach natürlich eine Welt zusammen, ich hatte das Gefühl, in unglaubliche Tiefen abzustürzen“, erinnert sich die Niederösterreicherin.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.