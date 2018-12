Facebook

Krank © (c) master1305 - stock.adobe.com

Wenn der Hals kratzt, der Husten plagt, der Magen rumort: Bei den kleinen Leiden, die gerade in der kalten Jahreszeit Hochsaison haben, bietet der Medizinschrank von Mutter Natur Hilfsmittel in pflanzlicher Form. Die Phytotherapie erfreut sich großer Beliebtheit: Ihr größtes Qualitätskriterium ist die Tradition, oft wird das Wissen über pflanzliche Heilmittel ja von Omas und Mamas weitergegeben. Doch auch in der Apotheke sind pflanzliche Mittel stark gefragt – „gerade in der kalten Jahreszeit sehr gerne in Form von Tees“, sagt Apothekerin Andrea Vlasek.

