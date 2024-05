In ganz Österreich fehlt es an kassenfinanzierten Psychotherapieplätzen, sagte erst kürzlich der Kinder- und Jugendpsychiater Thomas Trabi gegenüber der Kleinen Zeitung. Dies gilt für junge Menschen, vor diesem Problem stehen aber auch Erwachsene. Hat man doch einen Therapieplatz gefunden, können rasch hohe Kosten auf Betroffene zukommen. Im Schnitt sind das zwischen 100 und 120 Euro pro Einheit – in der Regel dauert eine Psychotherapie zumindest mehrere Wochen.