Ein 12-Jähriges Mädchen, das in Wien über Monate von 17 Tätern vergewaltigt und erpresst wurde. Ein 13-Jähriger, der von seiner eigenen Mutter in eine Hundebox gesperrt und beinahe zu Tode gequält wurde. Ein 11-jähriges Mädchen, das von einem 14-Jährigen im Kärntner Friesach vergewaltigt wurde: Diese Martyrien beherrschten die Schlagzeilen der letzten Wochen in Österreich – und sie hinterlassen bei den Opfern tiefe Spuren in der Seele. Ein solches Trauma in Kindheit oder Jugend kann sich im Erwachsenenalter mit Symptomen einer sogenannten Traumafolgestörung auswirken: Für die langwierige Behandlung solcher Traumata gibt es bei den Elisabethinen Graz-Eggenberg eine neue Tagesklinik für Betroffene.