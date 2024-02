Als der zehnjährige Felix im Dezember 2023 in das Uniklinikum Salzburg eingeliefert wurde, steckte ein fünf Zentimeter großes Metallstück in seinem Schädel. Bei Waldarbeiten war es zu dem schrecklichen Unfall gekommen, bei dem der rechte Teil seiner Schädeldecke völlig zerstört wurde. Schon fünf Wochen später konnte der Bub das Klinikum wieder verlassen – mit einem Schädeldecken-Implantat aus dem 3D-Drucker (wir berichteten). Innerhalb von fünf Tagen wurde am Klinik-eigenen 3D-Druck-Labor ein passgenaues Implantat gefertigt. „Ich spüre sie gar nicht. Sie fühlt sich nicht anders an als zuvor“, berichtet Felix.