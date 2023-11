Oft sieht man Menschen, die ihren Mund mit Tape zugeklebt haben, auf Demonstrationen oder Protestaktionen, um symbolisch etwas auszusagen, was nicht direkt ausgesprochen werden muss. Dass Mouth-Taping mittlerweile auch eine gängige Methode beim Schlafen ist, wirkt dann doch auf einige recht ungewöhnlich. Tatsächlich soll es sich dabei aber um eine gesundheitsfördernde Maßnahme handeln, von der man in vielerlei Hinsicht profitieren kann.

Schlüssel zu einem gesünderen und schöneren Schlaf

Zahlreiche Beauty-Influencer oder auch internationale Stars wie Fußballer Erling Haaland und Schauspielerin Gwyneth Paltrow sind Verfechter des zugeklebten Mundes beim Schlafen. Unter dem Hashtag #mouthtaping poppen auf TikTok Kurzvideos mit Aufrufen im Millionenbereich auf, was für ein erweitertes Interesse an diesem relativ neuen Trend spricht. Tatsächlich soll das Atmen durch die Nase nicht nur aus gesundheitlicher Sicht von Vorteil sein, sondern sich auch positiv auf die Stimmung und die geistige Leistungsfähigkeit eines Menschen auswirken.

Aspekte wie ein höheres Energielevel, weniger Mundgeruch und positive Auswirkungen auf die Zähne und das Zahnfleisch sollen sich ebenfalls bemerkbar machen. Laut Schönheitsexperten profitieren gewisse Konturen, wie etwa jene der Kiefer- und Wangenpartie oder die Nasenform ebenfalls davon. Auch schönere Haut und sogar Gewichtsreduktion könnten durch das Abkleben des Mundes in der Nacht ermöglicht werden. Mouth-Taping klingt wie das neue Allheilmittel – aber was ist wirklich dran?

Von besserem Schlaf bis zur Hautgesundheit

Dass das Atmen durch die Nase generell die bessere Option zu sein scheint, ist bereits länger bekannt und lässt sich auch anhand von Studien belegen. In der Nacht ist es insofern von Vorteil, als man nicht nur das Schnarchen reduziert, es entspannt auch den Körper. Das senkt die Wahrscheinlichkeit, mitten in der Nacht aufzuwachen, und erhöht die Schlafqualität somit deutlich. Das Atmen durch die Nase senkt auch den Effekt von Staubpartikel, die man unvermeidlich inhaliert. Dadurch kann man Infektionen oder Allergien besser abwenden und wacht am nächsten Tag mit keinem staubtrockenen Mund auf.

Es ist allgemein bekannt, dass ein erholsamer und tiefer Schlaf auf vielfältige Weise positive Auswirkungen hat. Deshalb wird oft von „Schönheitsschlaf“ gesprochen. Untersuchungen haben gezeigt, dass ausreichend guter Schlaf ein wichtiger Faktor beim Abnehmen sein kann. Zusätzlich regenerieren sich unsere Zellen während der Nacht, was sich ebenfalls positiv auf die Haut auswirken kann. Es ist jedoch übertrieben anzunehmen, dass all diese Beauty-Effekte auf Mouth-Taping zurückzuführen sind. Es gibt keinerlei wissenschaftliche Beweise dafür, dass dies dazu führt, dass man schöner wird oder eine reinere Haut bekommt, wie James Nestor, der Autor von „Breath: The New Science of a Lost Art“, in einem Interview mit der „New York Times“ betont.

Fehlende wissenschaftliche Grundlagen

Es gibt bisher keine umfassenden wissenschaftlichen Studien zum Thema Mouth-Taping, die eindeutige Ergebnisse liefern könnten. Die Berichte und Erfahrungen in sozialen Medien sind subjektiv und könnten auf den Placeboeffekt zurückzuführen sein. Einige Experten und Expertinnen raten sogar von diesem Trend ab, da es Risiken wie Hautreizungen oder sogar Erstickungsgefahr geben kann. Außerdem gibt es medizinische Gründe, warum jemand durch den Mund atmet, und in solchen Fällen ist die Mundatmung notwendig. In solchen Situationen sollte man die zugrunde liegenden gesundheitlichen Probleme mit einem Mediziner oder einer Ärztin besprechen.

Einige behaupten, dass das Mouth-Taping dazu beitragen könne, die Gesichtsmuskulatur zu entspannen, insbesondere für diejenigen, die tagsüber und nachts den Mund beim Atmen offen haben. Es gibt jedoch keine ausreichende Forschung, die belegt, dass Mouth-Taping tatsächlich die Gesichtsstruktur verbessern kann. Schlafexperte Dr. Nilong Vyas erklärt, dass Menschen, die chronisch durch den Mund atmen, im Laufe der Zeit ihre Gesichtsstruktur verschlechtern können, aber das Tragen eines Mundpflasters über Nacht für einige Tage allein wird die Knochenstruktur nicht verbessern.

Wenn Sie den Trend selbst ausprobieren möchten, sollten Sie unbedingt professionellen Rat einholen und sicherstellen, dass Sie spezielle und hautverträgliche Tapes verwenden. Die Verwendung von gewöhnlichem Klebeband wie Tixo oder Gaffertape kann schnell zu unangenehmen Hautreizungen führen.